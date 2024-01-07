Мир 07 января 2024, 01:42 Греция получит от США истребители F-35 в соответствии с договором Греции передадут истребители пятого поколения F-35 согласно договоренностям РИА «Новости»

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Греция получит американские истребители пятого поколения F-35 в соответствии с ранее заключенными договоренностями. Об этом сообщило РИА Новости.

Правительственные источники сообщили журналистам об итогах переговоров государственного секретаря США Энтони Блинкена и греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, которые прошли в доме последнего в Ханье на острове Крит.

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«Греция, как последовательный и надежный партнер и союзник, получит то, что было согласовано», — сообщили источники журналистам.

Блинкен до визита в Грецию встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Это может говорить о приоритетах американского чиновника.

До этого греческие СМИ перед турне Блинкена написали, что США используют поставки F-35 в Грецию для давления на Турцию, чтобы она не задерживала одобрение членства Швеции в НАТО.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал истребители F-16 не самыми эффективными самолетами,«капризной машиной». Он сравнил их программное обеспечение с ПО Windows, которое «надо периодически обновлять». Если этого не делать, самолет никуда не полетит или в полете возникнут проблемы.