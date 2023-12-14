Мир 14 декабря 2023, 18:43 Американские истребители F-35 назвали «капризной машиной» Аналитик Кнутов: назвал истребители F-16 не самыми эффективными самолетами РИА «Новости»

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Новейшие американские истребители F-35, которые США называют чудо-оружием, на самом деле не всегда эффективны. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«F-35 — это новейшие самолеты, которые американцы впаривают всему миру, называя его чудо-оружием. Хотя это достаточно капризная машина», — подчеркнул он.

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Аналитик сравнил программное обеспечение такого истребителя с ПО Windows, которое «надо периодически обновлять». Если этого не делать, самолет никуда не полетит или в полете возникнут проблемы.

Кнутов отметил, что сборка истребителей из двух разных самолетов является для военных обычной практикой. Таким образом ремонтируют и другую боевую технику. Вопрос только в том, до какой степени пострадали машины и их детали. Но такая практика нормальна, если пересборкой занимается разработчик или производитель самолетов. Если же это будут делать в мастерских, такие истребители опять же либо не взлетят, либо рухнут.

По мнению военного эксперта, в целом F-35 — не самый эффективный истребитель.

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