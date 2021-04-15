Греция отменит карантин для туристов из 32 стран

Власти Греции отменят обязательный карантин для путешественников из 32 стран. Об этом сообщили в министерстве туризма страны, написал The Guardian.

Обязательная самоизоляция отменяется для туристов из стран Европейского союза, США, Великобритании, Сербии, Израиля и ОАЭ. Карантин не нужен будет с 19 апреля.

«Это первые шаги перед тем, как страна откроется для туристов 14 мая», — рассказали в ведомстве.

Однако туристы обязаны пройти вакцинацию или предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Вместе с отменой ковидных ограничений для иностранцев заработают девять аэропортов. Путешественников встретят на островах Кос, Миконос, Санторини, Родос, Корфу, Крит, в Афинах и Салониках, написал сайт kp.ru.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович сказал, что сейчас на международном рынке нечем заменить Турцию. Греция не примет всех туристов, которые планировали свой отдых этим летом в Турции, так как в страну будут пускать по четыре тысячи россиян в неделю. По этой причине остается ждать информации по Египту.