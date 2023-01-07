Мир 07 января 2023, 20:27 Греция отгородится от Турции забором из-за нелегальных мигрантов Министр Греции Теодорикакос объявил о строительстве забора на границе с Турцией РИА «Новости»

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Старт строительству первой части забора вдоль реки Эврос дали власти Греции. Как сообщила пресс-служба правительства страны, преграда должна остановить нелегальных мигрантов. На греческую территорию они попадают из Турции.

Министр гражданской защиты Греции Такис Теодорикакос заявил, что протяженность забора составит 140 километров. В ходе первой очереди рабочие возведут ограждение на 35 километров. На эти цели из бюджета выделили 100 миллионов евро.

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«Наши соседи хорошо знают, что нет лучшего места для эксплуатации несчастных людей. Границы Греции в районе Эвроса станут неприступными. В этом нет никаких сомнений», — добавил министр.

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Теодорикакос подчеркнул, что в прошлом году пограничники пресекли въезд в страну 256 тысяч нелегальных мигрантов, а также арестовали 1300 торговцев людьми. По словам министра, добраться иностранцам до границы помогают власти Турции в качестве очередной провокации.

Конфликт между странами носит многолетний характер. Кроме вопроса разделенного Кипра, государства конфликтуют вокруг шельфа в Эгейском море, которые Греция считает своими, так как там располагаются принадлежащие ей острова.

В начале сентября 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег власти соседней страны от дальнейшей эскалации. Так он прокомментировал угрозы греческих военных применить систему ПВО С-300 против военных самолетов Турции.