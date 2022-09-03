Мир 03 сентября 2022, 23:54 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган пригрозил Греции высокой ценой при ухудшении отношений с Турцией Президент Турции Эрдоган Греции высокой ценой при ухудшении отношений между странами РИА «Новости»

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Грецию ждут тяжелые последствия при дальнейшем обострении отношений с Турцией. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на фестивале «Технофест».

«Греция угрожает нам С-300. Греция, посмотри на историю. Если вы пойдете дальше, цена будет тяжелой, не забывайте Измир», — процитировало Эрдогана РИА «Новости».

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Ранее президент отмечал, что Греция применила С-300 при преследовании и попытке перехвата самолетов Турции. По его словам, подобными действиями греческие власти бросили вызов НАТО. Истребители выполняли задачи в рамках миссии Североатлантического альянса. Эрдоган подчеркнул, что Греция не является ни политическим, ни экономическим союзником Турции.

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В своем обращении турецкий лидер упомянул Измир. Резня в Смирне, там раньше назывался Измир, стала заключительным эпизодом греко-турецкой войны 1919–1922 годов. Жертвами вооруженного конфликта стало большое количество христиан. В основном среди погибших были армяне и греки.

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