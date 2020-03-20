Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию. Видео

Олимпийский огонь самолетом доставили из Греции. Начало церемонии встречи может задержаться из-за сильного ветра.

Эстафета Олимпийского огня по территории Японии должна стартовать 26 марта в префектуре Фукусима. Однако местные власти призывают людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования эстафеты. Такие меры приняты из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. При этом японское правительство придерживается позиции, согласно которой проведению соревнований COVID-19 не помешает.

Япония получила олимпийский огонь на Панафинейском стадионе в Афинах при пустых трибунах. Из-за пандемии коронавируса эта церемония впервые в истории прошла в закрытом режиме.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. В МОК ранее отметили, что необходимости радикальных решений по переносу сроков Игр сейчас нет, несмотря на то что из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований.