Япония получила олимпийский огонь при пустых трибунах

Греция передала Японии олимпийский огонь. Однако свидетелей этой праздничной спортивной традиции на Панафинейском стадионе в Афинах практически не было. Из-за пандемии коронавируса эта церемония впервые в истории прошла в закрытом режиме.

Трансляцию мероприятия провело греческое общественное телевидение EPT. На церемонию не пришла президент Греции Катерина Сакелларопулу, которая села в кресло главы государства в конце прошлой недели. Не видели вживую передачу огня оргкомитету Олимпиады в Токио и журналисты — их аккредитации просто аннулировали.

Раньше любой желающий мог прийти на стадион и своими глазами увидеть церемонию передачи огня. Вход на мероприятие был бесплатный, и каждый раз трибуны были битком забиты. 19 марта 2020 года на праздничное мероприятие попало лишь несколько десятков человек. Японские спортсмены в Грецию не прилетели, в эстафете огня участвовали только два греческих атлета, традиционное театральное представление отменили, а председатель оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори направил участникам церемонии видеообращение. Самого его не было.

Ранее СМИ сообщили, что Олимпиаду из-за разгула нового коронавируса перенести вряд ли получится, а вот зрителей вполне могут не пустить на стадионы. Соревнования могут просто показать по телевизору.

2019-nCoV впервые появился в Китае в конце декабря 2019 года. За два с лишним месяца он распространился по всему миру. От COVID-19 уже умерли более девяти тысяч человек. В России число инфицированных за сутки увеличилось до 199 человек.