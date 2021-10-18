Грета Тунберг запела

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в музыкальном гала-концерте, который проходит в рамках акции Climate Live. Активистка исполнила песню Рика Эстли «Never Gonna Give You Up».

«В нашей организации „Пятницы ради будущего“ мы всегда исполняем песню „Never Gonna Give You Up“. Хотелось преподнести другим активистам забавный сюрприз в виде этой песни, потому что мы знаем, как они старались организовать этот концерт», — прокомментировала Тунберг свое выступление. Ее слова привело издание Aftonbladet.

По словам девушки, она хотела показать этой песней, что экоактивисты — это в основном подростки, которые шутят и поют друг с другом, а не злые дети.

Гала-концерт прошел в Стокгольме. В нем участвовал 21 артист, среди которых были и известные в Швеции группы и исполнители — First Aid Kit, Ларс Виннербек, Хелен Шехольм, Виктор Лекселл и Туссе.

В начале октября Грету Тунберг заметили в компании неизвестного молодого человека. Юноша обнимал девушку за плечи. Журналисты отметили, что девушка не только обнималась с молодым человеком, но и кормила его чипсами. Позже в сети стали появляться фотографии с Гретой и незнакомцем.