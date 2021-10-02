«Обнимал за плечи»: Грету Тунберг заметили в компании молодого человека

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг заметили в компании неизвестного молодого человека. Юноша обнимал девушку за плечи, сообщила газета Daily Mail.

«Грета <…> была в отличном расположении духа, когда проводила время со своим, по-видимому, близким другом на марше Fridays 4 Future. Загадочный юноша с теплотой обнимал Грету за плечи», — написало издание.

Журналисты отметили, что девушка не только обнималась с молодым человеком, но и кормила его чипсами. Позже в сети стали появляться фотографии с Гретой и незнакомцем.

Экоактивистка участвовала в шествии движения Fridays 4 Future. Мероприятие проходило 1 октября в Милане. Всего на акции собрались порядка девяти тысяч человек. Шествие проходило под лозунгами «Климат меняется, система нет!», «В аду не так жарко», «За планету!». Его решили устроить на фоне предварительного заседания по подготовке к конференции ООН по изменению климата в Глазго.

В начале августа Тунберг снялась для обложки первого номера журнала Vogue Scandinavia. По словам автора издания Тома Паттинсона, экоактивистка является голосом поколения.