Грета Тунберг включилась в борьбу за справедливое распределение вакцин от COVID-19

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала правительства стран всего мира, разработчиков вакцин и международные сообщества начать активную борьбу с несправедливым распределением вакцины от коронавируса. Она подчеркнула, что богатые страны получили профилактические препараты в достаточном количестве, а бедным государствам их не хватает.

Как стало известно ABC News, Тунберг сделала свое заявление после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 5,2 миллионах новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом за неделю. По данным агентства здравоохранения ООН, это рекорд.

Юная активистка перевела из своего благотворительного фонда на счета ВОЗ 100 тысяч евро (9 147 600 рублей), чтобы помочь в приобретении вакцины от коронавируса бедным странам.

«Совершенно неэтично, что страны с высоким уровнем доходов сейчас вакцинируют молодых и здоровых людей за счет людей из групп риска в странах с низким и средним уровнем доходов», — сказала Тунберг на регулярном брифинге ВОЗ.

Она заявила, что до сих пор в мире вакцину получил каждый четвертый человек в странах с высоким уровнем дохода. В государствах со средним и низким доходом — один из 500 человек.

По мнению Греты Тунберг, в условиях климатического кризиса люди обязаны поддерживать друг друга. Проблемы наиболее уязвимых слоев населения должны быть в приоритете.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что новые случаи COVID-19 растут восьмую неделю подряд во всем мире, а смертность от коронавируса увеличивается пятую неделю подряд.

Характерно, что «тревожными темпами» растет число случаев инфицирования среди людей от 25 до 59 лет. Причиной могут быть как новые более заразные штаммы вируса, так и увеличение социального смешения среди молодых людей.

Согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса, более трех миллионов пациентов с COVID-19 умерли и более 141 миллиона были инфицированы. Многие эксперты уверены, что обе цифры занижены и не отражают реальную картину потерь от пандемии.

В Подмосковье бесплатную прививку от коронавируса препаратом «Спутник V» сделали уже 708 тысяч человек старше 18 лет.