19 апреля 2021, 11:38
Свыше 700 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье
Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже более 700 тысяч человек. Записаться можно на портале госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.
Вакцинация бесплатная. Врачи используют препарат «Спутник V». Об этом напомнила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Сегодня прививка — единственный надежный способ защиты от COVID-19
Светлана Стригункова.
Она уточнила, что вакцинацию в Подмосковье прошли уже 708 тысяч человек.
Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.
Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.