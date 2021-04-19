Свыше 700 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже более 700 тысяч человек. Записаться можно на портале госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.

Вакцинация бесплатная. Врачи используют препарат «Спутник V». Об этом напомнила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Сегодня прививка — единственный надежный способ защиты от COVID-19 Светлана Стригункова.

Она уточнила, что вакцинацию в Подмосковье прошли уже 708 тысяч человек.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.