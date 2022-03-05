Посол США получил ноту протеста после слов сенатора Грэма о Путине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков вручил вызванному в ведомство послу США Джону Салливану ноту протеста. Это связано с агрессивным и провокационным высказыванием американского сенатора Линдси Грэма. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Грэм на своей странице в Twitter заявил, что «в России должен найтись свой Брут или полковник Штауффенберг, который устранит Путина».

Послу Салливану напомнили, что подобные заявления в России попадают под статью Уголовного кодекса о посягательстве на жизнь государственного деятеля, что предполагает серьезную ответственность.

Заявление американского сенатора назвали публичным призывом к терроризму, которое не может делать выборное лицо. Отсутствие принятия мер к сенатору Грэму со стороны администрации США подрывает и без того шаткие российско-американские отношения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова американского сенатора «русофобскими припадками». Он пояснил, что в условиях кризиса у многих происходит расстройство рассудка.