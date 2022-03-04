Кремль жестко ответил на призыв американского сенатора «убрать Путина»

Призыв американского сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма «убрать президента РФ Владимира Путина» является проявлением русофобии и расстройства рассудка. Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Русофобские припадки. Конечно, в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума, здравие ума. Многие, к сожалению, едут рассудком», — заявил Песков.

Ранее Грэм в своем Twitter написал, что в России должен найтись свой Брут или полковник Штауффенберг, который устранит Путина.

«Если вы не хотите прожить во тьме всю оставшуюся жизнь, быть изолированным от остального мира в крайней нищете и жить во тьме, вам нужно взять на себя ответственность», — написал Грэм.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в Facebook также осудил заявление Грэма, назвал его проявлением терроризма.