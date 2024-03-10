Мир 10 марта 2024, 21:38 Греко-католики на Украине отказались от идеи папы римского поднять белый флаг Украинские греко-католики не согласились с Ватиканом в оценке конфликта Unsplash

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Папа римский посоветовал проигрывающей стороне поднять белый флаг для начала переговоров. Глава Украинской греко-католической церкви (УКГЦ) Святослав Шевчук предложил исповедаться тем, кто сомневается в победе ВСУ. Его словам привели на сайте церкви.

Священнослужитель заявил, что Украина «изранена, но не покорена», «измучена, но стоит и устоит».

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«Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться, даже там, где сегодня идут боевые действия», — подчеркнул Шевчук.

Папа римский в интервью RSI заявил, что настоящей силой обладает тот, кто «видит ситуацию» и имеет смелость поднять белый флаг с целью переговоров. Понтифик призвал не стыдиться диалога, потому что ситуация может ухудшиться.

Глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни также объяснил, что своими словами по Украине и белому флагу папа римский попытался призвать к прекращению огня. Понтифик подтвердил свою привязанность к украинскому народу.