13 ноября 2022, 09:03
Греческий журналист обвинил Запад в замалчивании ситуации в Донбассе
Журналист из Греции Аргиракис: Запад умышленно замалчивает ситуацию в Донбассе
Западные политики и средства массовой информации умышленно не освещают происходящее в Донбассе. Об этом РИА «Новости» сообщил греческий журналист Афанасий Аргиракис, ранее посетивший регион.
«В западных странах, как и в Греции, есть информационная блокада. Там не освещают ситуацию в Донбассе. Такая ситуация уже с 2014 года и по нынешнее время. Они молчат о происходящем здесь», — заявил он.
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Иностранные СМИ не пишут о массовых обстрелах центра Донецка, при которых страдает мирное население, добавил репортер.
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«Нахожусь тут уже несколько дней, слышу летящие бомбы каждую ночь, мы видели их попадание в город. Но про это не узнают в Греции или на Западе», — отметил Аргиракис.
Итальянский исследователь Алессандро Орсини отмечал, что Запад специально искажает подачу информации о событиях на Украине. В частности, иностранная пропаганда пытается заставить поверить в то, что Россия якобы полностью истощила свой военный потенциал в боевых действиях.
Греция
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