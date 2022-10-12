Итальянский исследователь уличил западные СМИ в искажении информации о ситуации на Украине | 360°

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Итальянский исследователь уличил западные СМИ в искажении информации о ситуации на Украине

Итальянский исследователь Орсини уличил СМИ Запада в искажении информации об Украине

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Западные журналисты специально искажают информацию о событиях на Украине, чтобы сформировать определенное общественное мнение. Об этом заявил итальянский исследователь, специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини.

«Новые удары российских сил на Украине еще раз продемонстрировали, что Россия использует лишь малую часть своего военного потенциала, но западная пропаганда хочет заставить нас поверить, что Россия истощила все свои силы, чтобы подтолкнуть людей поддержать политику войны западного блока», — написал иностранец в соцсети.

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По его словам, альянсом управляет президент США Джо Байден. Позже Орсини повторил свои умозаключения в эфире итальянского телеканала Rai. Он подчеркнул, что постоянные поставки оружия на Украину не приведут к мирному урегулированию конфликта. Как считает исследователь, в случае развязывания ядерной войны жители стран Запада обвинят во всем Байдена и своих лидеров.

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Также Орсини отметил, что далеко не все украинцы поддерживают президента своей страны Владимира Зеленского. При этом западная пресса пытается показать обратное. Эксперт напомнил, что на Украине не один год «уничтожали» русскоговорящее население.

Запад

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