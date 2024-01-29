Мир 29 января 2024, 03:53 Греческий депутат пожаловался, что украинские фуры опустошают военные склады Греции Греческий депутат Велопулос: фуры из Украины опустошают военные склады Греции Freepik

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Фуры на Украине вывозят материалы со складов греческой армии. Об этом заявил депутат, лидер партии «Эллиники лиси» Кириакос Велопулос. Его слова передало РИА «Новости».

«Грузовики с украинскими номерами „опустошают“ склады боеприпасов в Кехрие? Более 17 грузовиков за один день? Большегрузные фуры с украинскими номерами вывозят оттуда припасы», — сказал он.

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По словам Велопулоса, ситуация становится масштабнее и опаснее, 15 января подобных грузовых машин было более 17. Столько же приехало и в следующие дни.

«Если все это правда, то это измена!» — заявил лидер партии «Эллиники лиси».

Депутат пообещал поднять этот вопрос в парламенте.

Ранее спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ не хватает зенитных управляемых ракет (ЗУР). Он отметил, что многие снаряды потратили на попытку отразить массированные удары ВС РФ. Одна из таких атак состоялась ночью 29 декабря. Как отметил Игнат, украинские военнослужащие еще никогда не видели так много целей на мониторе.