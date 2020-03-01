Греческие пограничники встретили мигрантов слезоточивым газом

Возле греческого пропускного пункта Кастаниес полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить сотни мигрантов, которые пытались пересечь границу со стороны Турции. После ухудшения ситуации в Сирии все они хотели переселиться в Европу.

Афины обвинили Анкару в том, что она умышленно спровоцировала и организовала приток мигрантов, и заявили, что не пустят их через границу.

Министр общественного порядка Греции Михалис Хрисохоидис предположил, что мигранты пришли на границу не сами, на организованную, массовую попытку нарушить границы страны их спровоцировали.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил, что Греция не может читать лекции по международному праву, пока пограничники забрасывают мирных людей бомбами со слезоточивым газом.

«Мы не обязаны останавливать людей, покидающих нашу страну, но Греция обязана относиться к ним как к людям!» — цитирует министра Reuters.

Международная организация по миграции установила, что на греко-турецкой границе собралось около 13 тысяч человек. Минувшей ночью некоторые из них швыряли в полицейских горящими ветками и камнями. В ответ стражи правопорядка пустили слезоточивый газ.

«Мы прилагаем титанические усилия, чтобы сохранить наши границы закрытыми для таких миграционных потоков», — сказал глава пограничной службы Панайотис Харелас.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что 47 113 мигрантов пересекли границы страны с ЕС через провинцию Эдирне.

Накануне глава греческого МИД Никос Дендиас наложил вето на принятое НАТО заявление в поддержку Анкары. В текст документа не были включены предложения Греции соблюдать соглашение ЕС с Турцией от 2016 года о беженцах и мигрантах.