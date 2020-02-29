СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Глава греческого МИД Никос Дендиас наложил вето на принятое НАТО заявление в поддержку Анкары после того, как стало известно о гибели 30 турецких военнослужащих в сирийском Идлибе.

Как сообщила греческая газета «Вима», представитель Афин заметил, что в согласованный текст не включены предложения Греции соблюдать соглашение ЕС с Турцией от 2016 года о беженцах и мигрантах. Решение греческого дипломата встретило сильное противодействие США, Франции, Германии и Великобритании.

Глава Минобороны Турции Мевлют Чавушоглу потребовал начать консультации, необходимые в случае угрозы одной из членов-стран НАТО. Издание отмечает, что Анкара обратилась за помощью в противовоздушной обороне и разведке, но участники альянса пока не согласовали эти вопросы.

Беспокойство Афин вызвал отказ Анкары от сдерживания потока беженцев, который может хлынуть из Сирии в Европу. Греция уже максимально усилила охрану границ с Турцией.

Турецкие военные погибли в результате обстрела правительственными войсками Башара Асада позиций террористов, где они не должны были находиться.