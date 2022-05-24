Греческие импортеры перешли на оплату российского газа в рублях

Греческие импортеры российского газа начали производить оплату за поставки в рублях. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в греческой газовой отрасли.

«Прекращения поставок от „Газпрома“ не будет, все импортеры перешли на оплату в рублях», — говорится в заявлении источника.

В Греции действует три основные компании — покупателя российского газа: Prometheus Gas, Mytilineos и DEPA Commerce. Доля поставок из России составляет от 45 до 55%, в зависимости от времени года.

«До 25 мая поступит счет „Газпрома“ за апрельские поставки газа. Таким образом, денежные средства необходимо перевести на специальный счет к 23 мая. На конвертацию валюты в рубли потребуется еще два дня и перевода на другой счет», — объяснил представитель газовой отрасли.

Президент России Владимир Путин 23 марта сообщил о новой схеме оплаты поставок энергоресурсов для недружественных стран за рубли. Российский лидер подчеркнул, что отказ от оплаты в рублях будет расценен как неисполнение обязательств.

Накануне Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что взаиморасчеты с иностранными государствами в национальной валюте способствуют укреплению курса рубля.