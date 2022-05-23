Путин: расчеты в нацвалютах способствуют укреплению рубля

Президент России Владимир Путин встретился на переговорах в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Он отметил укрепление рубля. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

По словам Путина, рубль укрепляется благодаря переходу на нацвалюту при расчете с партнерами. Также он заявил, что усилия экономического блока на фоне санкций имеют положительный результат.

Он подчеркнул, что несмотря на действия Запада, экономика России «держит удар достойно». Президент отметил увеличение объемов торговли с Белоруссией в рублях.

Также Путин заключил, что вопросы, связанные с безопасностью и экономикой, требуют более подробного обсуждения.

Лукашенко добавил, что экономика «в Союзе не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется». Он привел в пример падение уровня безработицы.

Известно, что лидеры начали переговоры в неформальной обстановке с видом на море. Позже началась официальная часть встречи.