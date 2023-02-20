Мир 20 февраля 2023, 21:28 Гражданскую миссию ЕС в Армении назвали попыткой выдавить Россию из региона Представитель МИД России Захарова: миссия ЕС в Армении носит геополитическую подоплеку РИА «Новости»

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Власти Евросоюза пытаются всеми способами закрепиться в Армении и выдавить Россию из региона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала новость о начале работы гражданской миссии ЕС в приграничных районах закавказской республики.

По словам представителя министерства, представители ЕС скрывают правду, заявляя об исключительно гражданском характере новой миссии. Захарова добавила, что на самом деле Запад не стремится к нормализации отношений в Закавказье.

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«Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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Захарова отметила, что договоренности лидеров России, Армении и Азербайджана остаются важнейшим фактором стабильности в регионе. Российские власти готовы содействовать налаживанию отношений между закавказскими республиками, добавила представитель министерства.

Ранее президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы государств подтвердили настрой на выполнение договоренностей, достигнутых в трехстороннем формате с участием Армении.