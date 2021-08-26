Сроки эвакуации из Афганистана касаются только военных: они должны покинуть страну до 31 августа. Гражданские лица могут остаться или уехать из Афганистана после этого дня.

Об этом сообщил РИА «Новости» представитель движения «Талибан»* Забиулла Муджахид. Он подчеркнул, что сроки эвакуации не касаются обычных жителей страны.

«Да, даст бог. У нас нет проблем с мирными жителями», — ответил он на вопрос, разрешат ли эвакуацию гражданских после 31 августа.

При этом талибы* не намерены продлевать сроки эвакуации сил США на фоне взрывов, которые продолжают греметь в аэропорту Кабула. Теракт произошел в районе аэропорта Кабула, откуда до сих про продолжается эвакуация желающих покинуть Афганистан. По данным СМИ, в результате пяти сильных взрывов погибли порядка 60 человек. Точное число пострадавших неизвестно: травмы могли получить не только из-за взрывов, но и от давки в аэропорту.

В их числе оказались американские военные — по данным Fox News, речь идет о 10 военнослужащих. При этом среди военных других стран и сотрудников ООН, которые находятся в Кабуле, никто не пострадал. Однако ранения получили несколько талибов*. В МИД РФ отметили, что в момент теракта россиян в аэропорту не было.

Издание Politico со ссылкой на администрацию США сообщило, что к одному взрывов причастна группировка «Исламское государство»*.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в РФ

«Исламское государство»* — террористическая организация, запрещенная в РФ