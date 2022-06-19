Граждане США нашли существование Украины не имеющим смысла

Читатели издания The American Consevative сочли бессмысленным существование Украины как независимого государства. Такое мнение они высказали в комментариях к статье об исторических аспектах российской спецоперации на Украине.

«Украине незачем существовать в этом мире как независимому государству. Для мира во всем мире было бы лучше, если бы Украина присоединилась к России как федеративная республика», — выразил мнение пользователь с ником Bankotsu.

К нему присоединились и другие пользователи. По мнению американских читателей, максимум, что может ждать страну после неизбежного, как они полагают, краха украинской армии, это судьбв маленького автономного государства. При этом сам по себе русско-украинский конфликт выгоден, в первую очередь, администрации США.

«Украинско-российский конфликт выгоден в первую очередь США. Она навязала Европе слишком много жестких решений, с которыми европейцы предпочли бы не торопиться, и отрезала огромный восточный рынок и поставщика ресурсов», — резюмировал пользователь MPC

Ранее старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для The American Conservative предостерег власти США от того, чтобы начать снабжать Украину ядерным оружием. По его мнению, такие призывы несвоевременны, бессмысленны и даже опасны.