Призывы снабдить Украину ядерным оружием несвоевременны, бессмысленны и даже опасны. Старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для The American Conservative предостерег власти США от этого шага.

Поставить на Украину ядерные боеголовки предложил польский политик Радослав Сикорский. Он обосновал это тем, что Россия якобы нарушила Будапештский меморандум 1994 года. Дуг Бэндоу назвал мнение Радослава Сикорского ошибочным.

В любом случае возможность для Украины давно упущена. И никто не предлагал передать Киеву ядерное оружие в преддверии спецоперации, что, вероятно, усугубило бы кризис. Делать это сегодня, когда боевые действия уже бушуют, рискует превратить и без того ужасный конфликт в настоящую катастрофу

Автор статьи отметил, что во время холодной войны ядерное оружие позволило предотвратить полномасштабный конфликт между США и СССР. Однако если бы он все-таки начался, у них был бы соблазн его применить, особенно у проигрывающей стороны. Он напомнил, что поддержка Украины не должна проводиться в ущерб безопасности американцев, и призвал Белый дом поспособствовать скорейшему завершению конфликта, а не заниматься его затягиванием.