06 апреля 2024, 02:01
Гражданам Таджикистана запретили находиться в Турции без визы
Турция отменила безвизовый въезд для жителей Таджикистана
Жителям Таджикистана ограничили въезд в Турцию без визы. Указ, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликовали в официальном вестнике Resmi Gazete.
«Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту», — сказано в документе.
Реклама
Ранее правоохранители в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта от «Исламского государства»* (ИГИЛ*). Как заявили блюстители порядка, подозреваемыми оказались гражданин Таджикистана и гражданка Киргизии. Они собирались осуществить террористический акт на территории Турции.
Во время обысков у них обнаружили автомобильную рацию, полицейский жилет, форму жандармерии, электронные материалы и инструкции.
*ИГ («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая группировка.
Турция
Визы
Реджеп Эрдоган
Таджикистан
Реклама
Реклама