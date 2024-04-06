Мир 06 апреля 2024, 02:01 Гражданам Таджикистана запретили находиться в Турции без визы Турция отменила безвизовый въезд для жителей Таджикистана РИА «Новости»

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Жителям Таджикистана ограничили въезд в Турцию без визы. Указ, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликовали в официальном вестнике Resmi Gazete.

«Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту», — сказано в документе.

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Ранее правоохранители в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта от «Исламского государства»* (ИГИЛ*). Как заявили блюстители порядка, подозреваемыми оказались гражданин Таджикистана и гражданка Киргизии. Они собирались осуществить террористический акт на территории Турции.

Во время обысков у них обнаружили автомобильную рацию, полицейский жилет, форму жандармерии, электронные материалы и инструкции.

*ИГ («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая группировка.