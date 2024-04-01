Криминал 01 апреля 2024, 19:16 Суд арестовал 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Суд арестовал обвиняемого в теракте в «Крокусе» Юсуфзоду до 22 мая

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Еще одному фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холл» избрали меру пресечения. Басманный районный суд Москвы арестовал уроженца Таджикистана Якубджони Юсуфзоду до 22 мая 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсуфзоды до 22 мая 2024 года», — передали в суде.

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Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Террористический акт». В суде уточнили, что Юсуфзода мог быть одним из участников организации массового убийства людей в «Крокусе».

Вопрос об аресте Юсуфзоды рассмотрели в закрытом режиме по просьбе следователя. Судья удовлетворила ходатайство. Известно, что за несколько дней до трагедии фигурант перевел соучастнику деньги на проживание террористов.

Теракт в «Крокусе», произошедший вечером 22 марта, стал одним из самых смертоносных и кровавых за последние 20 лет в России. Погибли 144 человека, в том числе дети. Пострадали свыше более 550. Вооруженные боевики ворвались в здание перед концертом. Они в упор расстреливали людей и разбрасывали емкости с зажигательной смесью.