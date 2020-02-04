Граждан СНГ не пустили на рейс в Китае из-за коронавируса. Тогда они устроили бунт

Около 70 человек из разных стран СНГ не смогли вернуться домой из Китая. Людей не пустили на рейс, и они устроили митинг в аэропорту. Все происходящее попало на видео. В авиакомпании объяснили, что из-за коронавируса имеют право перевозить только россиян.

Видео из аэропорта Сиань-Сяньян в Китае появилось в Сети. Перед посадкой люди показывали свои паспорта и кричали, что хотят вернуться домой.

Как писала газета «Коммерсант», порядка 70 граждан из разных стран 4 февраля должны были вылететь из Китая в Екатеринбург. Сотрудники авиакомпании «Уральские авиалинии» разрешили пройти на борт только россиянам, которых было 10 человек. В аэропорту остались жители Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Позже в МИД Армении подтвердили, что граждан не стали регистрировать на рейс. Всем, кто не смог вылететь, вернули деньги за билеты.

В пресс-службе авиаперевозчика объяснили, что с 1 февраля компания закрыла регулярные рейсы в Китай по распоряжению правительства. Теперь летают только чартеры «Уральских авиалиний».

«Заявки на получение разрешений на выполнение чартерных рейсов были отправлены авиационным властям КНР. Согласно полученному разрешению, авиакомпания имеет право перевозить исключительно граждан РФ», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Все пассажиры компании могут обратиться за помощью в службу поддержки «Уральских авиалиний», чтобы им вернули деньги за билеты.

Регулярные рейсы между Россией и Китаем были отменены с февраля из-за распространения коронавируса. Очаг инфекции находится в Ухане, но заболевшие есть и в других странах.

Заразились уже более 20 тысяч человек, погибли — 426. Российские ученые начнут создавать вакцину от коронавируса, когда Пекин предоставит живой штамм 2019-nCoV.