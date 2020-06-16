АТОР спрогнозировал отказ Европы открыть границы для россиян

Россия не попадет в число стран, для граждан которой откроют границы Европы с 1 июля. Это связано не только с эпидемиологической ситуацией в стране, но и с взаимными правилами России.

Об этом рассказали Ассоциации туроператоров России. Специалисты уверены, что Европа не откроет границы для России с 1 июня.

Ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС скоординироваться в вопросе открытия границ. Она призвала сформировать единый список стран, которые не являются членами Евросоюза — их жители смогут посещать Европу с 1 июля. При этом предложено учитывать не только эпидемиологическую ситуацию, но и взаимность — сроки, когда эта страна откроет свои границы для туристов.

В АТОР подчеркнули, что никакой информации об открытии границ России пока нет.

В список «третьих стран», жители которых смогут попасть в Европу с 1 июля, уже попали Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия. Уточняется, что в этих странах ситуация с коронавиусом лучше, чем в ЕС, либо такая же.

За все время пандемии коронавируса в стране зафиксировали 537 210 случаев заражения новым типом инфекции. За последние сутки диагноз подтвердили у 8246 пациентов.