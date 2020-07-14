Михаил Мишустин с премьер-министром Белоруссии посетили ФНС России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко посетили Федеральную налоговую службу. В ходе визита, Мишустин рассказал о работе сервисов, созданных для поддержки жителей и бизнеса в период эпидемии коронавируса.

Как сообщила пресс-служба ФНС, белорусскому чиновнику рассказали о системе налогообложения самозанятых. Благодаря простоте и удобству приложения «Мой налог», граждане могут встать на учет, формировать чеки и оплачивать налоги.

Также Головченко продемонстрировали работу блокчейн-платформы, внеднедренной ФНС. С ее помощью организовали сбор и обработку заявлений для предоставления льготных кредитов банками. Это позволило исключить двойную подачу на льготы и рассмотреть ее в короткие сроки- три дня.

Помимо этого премьер-министра Белоруссии ознакомили с организацией личных кабинетов налогоплательщика, налогового мониторинга и других услуг налоговой службы.

Ранее стало известно, что российский бюджет за 2019 год оказался в плюсе. Это удалось удалось в основном благодаря усилиям ФНС.