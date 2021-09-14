Полицейским в США запретили применять удушающие приемы против задержанных

Минюст США внес сжимание сонной артерии и захват шеи предплечьем в список приемов, которые полицейские не могут применять против задержанных. Исключение из этого правила только одно — прямая угроза жизни правоохранителя.

Решение о запрете широкого использования удушающих приемов было принято министерством после межведомственного расследования, которое начали проводить после случаев гибели задержанных из-за удушений, сообщило РИА «Новости».

Одним из самых резонансных случаев смерти задержанного из-за таких приемов стала гибель Джорджа Флойда в Миннеаполисе в 2020 году. Во время ареста полицейский Дерек Шовин применил к нему удушающий прием и, несмотря на то, что Флойд говорил, что ему тяжело дышать, он не убирал колено с его шеи. Вскоре мужчина потерял сознание и скончался.

Смерть Флойда спровоцировала протесты во всех штатах США. Люди требовали сокращения финансирования полиции, борьбы с дискриминацией и справедливости по отношению к другим жертвам полицейского беспредела.

В апреле суд присяжных признал Шовина виновным в непредумышленном убийстве второй и третьей степеней, а также причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Трем другим бывшим офицерам предъявили обвинения в пособничестве убийству.