Град выпал в египетской Хургаде

гипетВ Египте мощный град обрушился на Хургаду 1 января. Подобных происшествий с начала зимы в городе не наблюдалось. Об этом сообщили РИА «Новости».

По словам очевидцев, град сопровождался громами и молниями. Непогода бушевала около 40 минут.

Пользователи соцсетей публикуют фотографии запорошенных снегом улиц курорта и деревьев.

Сообщалось также, что движение на некоторых дорогах города было затруднено, поскольку из-за растаявшего снега образовались огромные лужи.

Также известно, что ливни прошли в курортном городе Сафага.

В ноябре стало известно, что российские туристы более 20 часов не могли вылететь из аэропорта Хургады. Они собирались вернуться в Екатеринбург, но им сообщили, что сломался самолет. После этого туристам предоставили отель, куда их доставили трансфером из воздушной гавани. Вылет назначали на следущий день, но время постоянно менялось. Однако, несмотря на такие ситуации, Египет стал асболютным лиером новогоднего направления среди россиян.