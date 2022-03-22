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    22 марта 2022, 16:27

    «Град» с потолка. Житель Донецка показал на видео прилетевшие в квартиру ракеты ВСУ

    Житель Донецка показал последствия обстрела жилого дома со стороны ВСУ на видео

    Александр Блинов, Василиса Андреева

    Украинские военные продолжают наносить удары по жилым кварталам Донбасса. Накануне ВСУ обстреляли дома в Донецке из реактивных систем «Град». Местный житель Виталий запечатлел последствия на видео. Он показал снаряд, который прилетел прямо в его квартиру.

    На кадрах можно разглядеть прилетевший снаряд и огромную дырку в потолке, которую он пробил.

    «Вот в квартире вчерашняя „градина“. А сегодняшняя… А сегодня балкон. Жесть», — сказал хозяин квартиры.

    Обстрелы со стороны украинских силовиков в последние дни усилились. В ночь на 21 марта в представительстве Донецкой народной республики при Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики выпустили 20 ракет из БМ-21 «Град» по жилому району в Донецке. За день до этого ВСУ обстреляли детскую больницу в Донецке. Несмотря на это, врачи продолжают ходить на работу.

    Накануне ночью ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Гольмовский. Всего за прошедшие сутки со стороны Украины зафиксировали 32 обстрела в направлении Донецка и Горловки, сообщали в СЦКК.