Украинские военные продолжают наносить удары по жилым кварталам Донбасса. Накануне ВСУ обстреляли дома в Донецке из реактивных систем «Град». Местный житель Виталий запечатлел последствия на видео. Он показал снаряд, который прилетел прямо в его квартиру.

На кадрах можно разглядеть прилетевший снаряд и огромную дырку в потолке, которую он пробил.

«Вот в квартире вчерашняя „градина“. А сегодняшняя… А сегодня балкон. Жесть», — сказал хозяин квартиры.

Обстрелы со стороны украинских силовиков в последние дни усилились. В ночь на 21 марта в представительстве Донецкой народной республики при Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики выпустили 20 ракет из БМ-21 «Град» по жилому району в Донецке. За день до этого ВСУ обстреляли детскую больницу в Донецке. Несмотря на это, врачи продолжают ходить на работу.

Накануне ночью ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Гольмовский. Всего за прошедшие сутки со стороны Украины зафиксировали 32 обстрела в направлении Донецка и Горловки, сообщали в СЦКК.