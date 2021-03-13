По словам официальных лиц, знакомых с внутренними обсуждениями, администрация президента США Джозефа Байдена готовит дополнительные санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Представители обеих партий требуют сорвать его строительство, пока не стало слишком поздно.

Издание Рolitico напомнило, что по закону администрация обязана каждые 90 дней представлять в Конгресс отчет с указанием организаций, занятых на строительстве газопровода. Сейчас официальные лица ищут новые цели, и процесс может быть завершен до того, как следующий отчет выйдет в мае.

Высокопоставленный чиновник администрации отказался комментировать особенности пакета санкций, но сказал, что «мы продолжаем изучать организации, которые могут быть вовлечены в санкционированную деятельность, и предпримем необходимые последующие шаги».

Представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что американские власти пристально следят за теми компаниями, которые могут принять участие в строительстве.

Законодатели хотят предотвратить появление российской инфраструктуры на территории стран-членов НАТО. Их пугает возможная зависимость некоторых европейских стран от энергоносителей из России. К тому же, Украина может лишиться миллиардов долларов дохода, если Москва в обход нее будет поставлять газ в Европу.

При этом администрация Байдена хочет укрепить отношения с Германией, которая лоббирует строительство газопровода.

«Мы между камнем и наковальней», — прокомментировал ситуацию еще один высокопоставленный чиновник администрации.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман заявил, что санкции Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» играют против самих США, так как Вашингтон может непоправимо испортить отношения с Германией, которой газпровод выгоден.