Эксклюзив 24 января 2023, 02:46 «Гостеприимная» Европа показала изнанку своего мультикультурализма «Голос Мордора»: европейский мультикультурализм оказался лицемерием и ложью РИА «Новости»

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События, которые развернулись в мире после того, как Турция отказалась поддержать вхождение в Финляндии и Швеции в НАТО, показали всю лицемерность европейских ценностей — в частности, мультикультурализма. Он оказался обычным продолжением колониализма. Такое мнение для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Намультикультурились уже? Судя по всему — да. Да так, что теперь этот самый мультикультурализм из вас выходит какими-то ядовитыми зловонными жидкостями. Потому что изначально он был лицемерием и ложью.

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Запредельная ненависть

Сейчас можно вспомнить, как европейские граждане марокканского происхождения праздновали каждую победу своей сборной. Некоторые европейские города, где марокканские общины достаточно многочисленны, буквально пылали, разворачивались настоящие уличные бои. Перевернутые и подожженные автомобили, разбитые витрины магазинов, сваленные светофоры — все это можно было наблюдать на многочисленных видео из Роттердама, Гааги, Брюсселя, или Парижа.

И ведь это не какие-то чужаки — все они имеют паспорта стран проживания, то есть являются натурализованными. Но в их действиях чувствуется какая-то запредельная ненависть к тем странам, в которых они живут.

Конечно, можно назвать этих людей варварами и дикарями, но как мне кажется — проблема гораздо глубже. Отчасти она заключается в том, чем была вся эта политика мультикультурализма. Вроде бы декларировалось равенство, уважение к культурам и традициям всех народов, безусловное уважение к религии, но на самом деле все оказалось совсем не так.

Живут среди тех, кого считают врагами

Мультикультурализм оказался обычным продолжением колониализма. А многие из новых граждан Европы — жертвами того, что та же Европа беспощадно вбомбила их некогда относительно благополучные страны в каменный век, лишила их будущего на Родине, убила их родственников, превратила в руины их дома, а потом, с лицемерной улыбочкой воскликнула «Добро пожаловать!»

Очень многие из новых европейцев, переселенцев из стран Ближнего Востока или Северной Африки, с удовольствием оставались бы дома, да вот беда — пришли до зубов вооруженные мультикультуралисты и уничтожили их страны. А у многих, как у тех же марокканцев или алжирцев, просто слишком хорошая память. И после того, что веками с ними делала цивилизованная Европа, ей не отмыться никакими социальными пособиями. Эти люди чувствуют себя в Европе, как на войне. Они живут среди тех, кого считают своими врагами. И «гостеприимная» Европа ничего не делает для того, чтобы было иначе.

Ложью и лицемерием Европа уничтожит лояльность других народов

Даже наоборот. Сейчас, из-за того, что Турция препятствует вхождению Финляндии и Швеции в НАТО, в Европе разгорается откровенная антиисламская кампания, да причем мерзкая и отвратительная. Она лицемерна, как и весь этот мультикультурализм и новые европейские ценности. Некоторые одиозные политики в нескольких странах демонстративно поиздевались над священной для мусульман книгой. Хотя прекрасно понимали, что Турция — далеко не весь исламский мир. И какое отношение у «новых европейцев» теперь будет к странам, где они проживают? К тем странам, где полиция спокойно смотрит, как какие-то выродки издеваются над святыней миллиардов людей?

Я даже не буду говорить о жестких последствиях в виде вспышки терроризма. Я говорю об обычных, мирных и добропорядочных гражданах, которые даже не участвовали в погромах, подобных тем, что устроили марокканские болельщики. О тех, кто в общем-то неплохо относится к странам, в которых они нашли новый дом, работают, платят налоги и по пятницам ходят в мечеть. Достаточно лояльные граждане.

Но Европа настолько сошла с ума, что готова уничтожить и эту лояльность.