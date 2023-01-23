Мир 23 января 2023, 20:41 Турция отказалась от поддержки заявки Швеции на вступление в НАТО Эрдоган: Швеции не стоит ждать от Турции поддержки ее заявки в НАТО РИА «Новости»

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Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме. Об этом сообщил президент восточной страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его процитировал ТАСС.

Он сделал это заявление после заседания кабинета министров. Поводом для перемены позиции стали недавние беспорядки в Стокгольме. Они прошли около здания дипломатического представительства Турции в Швеции. Эти акции Эрдоган назвал грязными.

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«[Подобные беспорядки] считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод», — заявил он.

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Эрдоган заявил, что эти акции стали проявлением поддержки террористов со стороны шведского правительства. При этом представители скандинавской страны по-прежнему рассчитывают на одобрение от Турции — члена альянса, который требовал устранить контакты с рядом организаций.

«Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки [заявки на вступление]», — заявил он