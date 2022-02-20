Госсекретарь США заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным

Президент США Джо Байден готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, если переговоры пойдут на пользу дипломатии и миру. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Президент Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру», — привел слова Блинкена ТАСС.

Как отметил госсекретарь США, согласно сведениям американской стороны, Путин решил проявить агрессию в отношении Украины. Он добавил, что до этого момента власти США будут пытаться решить ситуацию дипломатическим путем.

«До самого момента, когда это действительно случится, мы будем пытаться найти дипломатическое решение, потому что конфликт, война и агрессия не отвечают ничьим интересам», — заявил Блинкен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что пока на повестке дня нет вопроса о новой встрече Путина и Байдена. Лидеры двух стран 12 февраля провели телефонные переговоры. При разговоре они уделили особое внимание теме гарантий безопасности. Обсуждение различных вопросов заняло больше часа.