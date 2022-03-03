Госсекретарь США назвал условие для переговоров с Россией

Американские власти готовы провести переговоры с Россией по ситуации на Украине, если страна отведет свои войска. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если Россия отведет войска и будет готова к переговорам, мы готовы сделать то же самое», — сказал Блинкен во время пресс-конференции. Его слова привел ТАСС.

Госсекретарь США подчеркнул, что практически каждый день контактирует с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Как отметил Блинкен, он ясно дал понять украинскому коллеге, что США поддерживают дипломатические усилия Украины для достижения перемирия и отвода российских сил.

«Если Украина считает, что есть путь [в продолжении этих переговоров], который поможет продвинуть ее интересы, защитить в войне и мы можем быть в этом полезны, конечно, мы полностью готовы это сделать», — ответил дипломат на вопрос, могут ли США поддержать Украину на переговорах.

Он добавил, что американская сторона ждет второй встречи делегаций России и Украины. Второй раунд переговоров должен пройти в ближайшее время в Белоруссии.