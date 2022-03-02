Делегация Украины отправилась на встречу с представителями России в Беловежскую пущу

Представители Украины направляются на переговоры с российской делегацией в Беловежскую пущу. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на офис президента страны Владимира Зеленского.

«Украинская делегация едет на второй раунд переговоров с российской стороной в Беловежскую Пущу», — заявило издание.

Представители России прибыли на переговоры в Белоруссию вечером 2 марта. Провести встречу в Беловежской пуще было обоюдным решением. Как отмечал помощник президента России Владимир Мединский, украинская делегация должна приехать на место переговоров утром 3 марта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что украинская сторона знает все требования России. В частности речь идет о признании Донецкой и Луганской народных республик. Также Украина должна пройти денацификацию и сохранить нейтральный статус.

Первый раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Стороны обсуждали нынешнюю ситуацию в течение пяти часов. После завершения встречи Мединский заявил, что делегации обозначили общие точки, по которым можно достичь прогресса.