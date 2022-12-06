06 декабря 2022, 02:42
Боррель призвал не торопиться с гарантиями безопасности для России
Боррель: гарантии безопасности сначала нужны для Украины и только потом России
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины, а только потом — для России. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.
Во время выступления на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора, Боррель сказал, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины «нужно осуществлять в соответствии с нормами международного права», то есть предоставить Киеву гарантии безопасности.
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«Что касается гарантий безопасности для России, то об этом мы поговорим позже», — отметил он.
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Боррел считает, что «чем большим разрушениям подвергается Украина, тем больше ее шансы на вступление в Евросоюз».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. По его словам, надо думать о том, как Франция и ЕС смогут предоставить РФ гарантии безопасности. При этом Макрон уверен, что решение о переговорах должно оставаться за Киевом.
Россия
Украина
Франция
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