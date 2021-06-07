Госсекретарь США пригрозил России «ответить на агрессию»

Вашингтон ответит на любые действия Москвы, которые сочтет агрессивными. При этом Соединенные Штаты хотели бы наладить с Россией более стабильные и предсказуемые отношения.

Об этом в интервью Axios заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Мы дали ясно понять: если Москва будет действовать безрассудно в отношении нас и наших союзников, мы примем меры», — сказал глава Госдепа (цитата по РИА «Новости»).

В «агрессивном поведении» Россию ранее обвинял генсек НАТО Йенс Столтенберг. Для сдерживания Москвы он настаивал на увеличении финансирования для усиления обороноспособности альянса.

В опубликованной 6 июня статье президента США Джозефа Байдена сказано, что Вашингтон должен объединить весь мир для противостояния России и Китаю. Одновременно он призвал Москву к совестно работе над стратегической стабильностью и контролем над вооружениями. Байден заявил, что предупредил российского лидера Владимира Путина о последствиях за действия, нарушающие суверенитет США.