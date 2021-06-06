Байден рассказал о единстве с Европой для противодействия России

Соединенные Штаты должны вести мир, объединенный демократическими ценностями, чтобы противостоять России и Китаю. Об этом говорится в статье президента США Джо Байдена, опубликованной в The Washington Post.

По словам главы государства, Америка не ищет конфликта с Россией, однако готова ответить на возможные «пагубные действия».

«Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в которых сможем работать с Россией по таким вопросам как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями», — сообщил Байден.

При этом в телефонных разговорах с Путиным он предупредил о «серьезных последствиях за действия, нарушающие суверенитет США», включая вмешательство в американские выборы.

«Президент Путин знает, что я не буду колебаться, отвечая на будущие пагубные действия», — отметил политик.

На встрече с Путиным он также намерен затронуть вопросы прав человека.

По словам Байдена, США и Европа «едины в ответе на вызовы со стороны России в отношении европейской безопасности, начиная с ее агрессии в отношении Украины».