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    06 июня 2021, 04:14

    Байден рассказал о единстве с Европой для противодействия России

    Кирилл Фролов

    Соединенные Штаты должны вести мир, объединенный демократическими ценностями, чтобы противостоять России и Китаю. Об этом говорится в статье президента США Джо Байдена, опубликованной в The Washington Post.

    Байден рассказал о единстве с Европой для противодействия России

    По словам главы государства, Америка не ищет конфликта с Россией, однако готова ответить на возможные «пагубные действия».

    «Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в которых сможем работать с Россией по таким вопросам как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями», — сообщил Байден.

    При этом в телефонных разговорах с Путиным он предупредил о «серьезных последствиях за действия, нарушающие суверенитет США», включая вмешательство в американские выборы.

    «Президент Путин знает, что я не буду колебаться, отвечая на будущие пагубные действия», — отметил политик.

    На встрече с Путиным он также намерен затронуть вопросы прав человека.

    По словам Байдена, США и Европа «едины в ответе на вызовы со стороны России в отношении европейской безопасности, начиная с ее агрессии в отношении Украины».