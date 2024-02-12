Эксклюзив 12 февраля 2024, 11:44 Госпитализацию Остина назвали тяжелейшим ударом для США Политолог Михайлов назвал госпитализацию Остина ударом для властей США Alexander Kubitza / Dod / Global Look Press

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Ситуация с очередной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина стала огромным ударом для американских властей. Об этом «360» сообщил политолог Евгений Михайлов.

На время медицинского обследования глава оборонного ведомства передал свои полномочия заместителю Кэтлин Хиггс.

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«На самом деле абсолютно никому неизвестна. Насколько я знаю, передача полномочий стала для нее неожиданностью. В любом случае ситуация с Остином ухудшит ситуацию для Пентагона и станет тяжелейшим ударом как для американской политики, так и для предвыборной кампании Джо Байдена», — сказал Михайлов.

Политолог отметил, что подобные ротации в Пентагоне не идут на пользу национальной безопасности США.

«В истеблишменте страны царит недоумение и несуразица, Хиггс никто не воспринимает как главу Минобороны. Думаю, скоро мы увидим уничижительные высказывания со стороны республиканцев и Дональда Трампа», — добавил он.

Ранее в понедельник стало известно, что Остин попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. В конце декабря глава Пентагона прошел лечение от рака.