Мир 12 февраля 2024, 02:59 Глава Пентагона опять попал в больницу Главу Пентагона Остина положили в больницу из-за проблем с мочевым пузырем Freepik

Читать 360tv в

Глава Пентагона Ллойд Остин снова попал в больницу. Врачи осмотрят его из-за проблем с мочевым пузырем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем», — рассказали в Минобороны США.

Реклама

В Пентагоне добавили, что уведомили о произошедшем Белый дом, конгресс, главу комитета начальников штаба и заместителя Остина.

В декабре прошлого года у Остина нашли рак. В итоге ему сделали операцию, спустя время после процедуры глава ВС США впервые появился на публике, выступив на видеоконференции перед контактной группой помощи Украине. На экране мужчина выглядел похудевшим и изнеможенным.