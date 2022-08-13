Госпереворот в России назвали истинной целью Байдена

Истинная цель эскалации украинского кризиса со стороны Соединенных Штатов — это государственный переворот в России. Такое заявление сделала бывшая конгрессвумен, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, США под руководством администрации Джо Байдена делают все возможное, чтобы накалить обстановку в России.

«Демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины, так и на защиту демократии. Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций», — заявила Габбард.

Она также объяснила, какую цель в этом ищет лично Байден. Для нынешнего президента США это «новый мировой порядок», в авангарде которого он хочет встать. И, по словам Габбард, он будет его строить, «даже если для этого придется поставить нас всех на грань ядерной катастрофы».

«Никакие последствия, никакое число смертей, разрушений и страданий не помешает вечному Вашингтону выполнить свою повестку дня. Если помните, бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт заявляла, что полмиллиона погибших иракских детей были стоящей ценой для клинтоновских санкций», — напомнила экс-конгрессвумен.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что США не будут против, если некоторые страны Евросоюза начнут открыто противостоять России. Также он добавил, что ВС РФ уничтожают направляемое Западом оружие.