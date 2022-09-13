Госдума ратифицировала договор о расширении таможенного сотрудничества РФ и Белоруссии | 360°

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Госдума ратифицировала договор о расширении таможенного сотрудничества РФ и Белоруссии

Госдума: договор о таможенном сотрудничестве РФ и Белоруссии ратифицировали

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Депутаты Госдумы на первом заседании осенней сессии ратифицировали договор о гармонизации таможенного законодательства России и Белоруссии и взаимовыгодном сотрудничестве. Об этом сообщили на сайте «Дума-ТВ».

Договор стороны подписали в начале 2022 года. Подписи под документом 28 февраля поставили в Москве, 4 марта — в Минске.

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Среди направлений сотрудничества указываются информационное взаимодействие, создание Межгосударственного центра по управлению рисками, мониторинга таможенных операций.

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Документ предусматривает установление единых подходов к совершению таможенных операций.

Россия и Белоруссия также договорились об общих налогах и перевозках. Белоруссия подпишет с Россией договор об общих принципах налогообложения.

Они уточнили, что полномочия по этой задаче передали Министерству финансов. Сотрудники ведомства проведут переговоры по проекту договора. Также в зоне их ответственности указано подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного документа.

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