Россия и Белоруссия договорились об общих налогах и перевозках | 360°

Мир 10 сентября 2022, 11:13 Поделиться Telegram

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Viber Россия и Белоруссия договорились об общих налогах и перевозках Россия заключит с Белоруссией договоренности в сфере налогообложения и перевозок РИА «Новости»

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Белоруссия подпишет с Росиией договор с Россией об общих принципах налогообложения. Указ главы республики Александра Лукашенко опубликовали на национальном правовом интернет-портале страны.

«Одобрить проект договора между Республикой Белоруссия и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам», — написали авторы документа.

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Они уточнили, что полномочия по этой задаче переданы министерству финансов. Сотрудники ведомства проведут переговоры по проекту договора. Также в зоне их ответственности указано подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного документа.

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Лукашенко одобрил разработку соглашения между союзными государствами о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры на территории обеих стран. Ведение этого проекта поручили министерству транспорта и коммуникаций.

Ранее стало известно, что правительство Белоруссии анонсировало скорое соглашение с Россией о кредите на 1,5 миллиарда долларов. Об этом 23 августа сообщило РИА «ФАН».

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