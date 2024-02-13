Мир 13 февраля 2024, 09:38 Госдума рассмотрит обращение о приостановке участия в ПА ОБСЕ Госдума рассмотрит обращение об остановке участия постоянной делегации в ОБСЕ РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы во вторник рассмотрят обращение о приостановке деятельности постоянной делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Документ появился в проекте повестки заседания в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Проект постановления рассмотрят в самом начале заседания. Докладчиками указаны глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий и вице-спикер Петр Толстой.

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Парламентарии примут обращение к государствам — членам ОБСЕ в связи с приостановлением участия в Парламентской ассамблее организации в Вене.

Глава ОБСЕ Буяр Османи заявлял, что разговоры об исключении российской стороны из этого формата исчерпали сами себя. По его словам, есть два аргумента, чтобы этого не делать: политический и легальный.

Деятельность ОБСЕ в последнее время вызывала вопросы у российских официальных лиц. Постоянное представительство страны в организации отмечало, что в ОБСЕ никак не осудили удары украинских военных по Белгороду.