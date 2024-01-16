Мир 16 января 2024, 15:44 Госдума призвала власти Болгарии не трогать памятник «Алеше» Госдума приняла заявление в защиту памятника-освободителя «Алеша» в Болгарии РИА «Новости»

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Предложение депутатов парламента Болгарии перенести памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» из Пловдива в Музей социалистического искусства Софии вызвало возмущение в Госдуме. В ходе последней сессии депутаты приняли заявление в защиту монумента. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Документ парламентарии решили отправить муниципальным депутатам Пловдива и членам национального парламента Болгарии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения содержания документа заявил, что болгарские политики должны понимать все последствия своего шага.

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«Мы никогда им этого не простим, потому что это касается не нас, сегодня живущих, а тех, кто погиб и за себя не может сказать слово, защитить себя не может, но благодаря им сегодня есть Болгария», — заявил Володин.

В принятом обращении российские депутаты призвали членов муниципального совета Пловдива не поддаваться на провокацию и сохранить памятник на его месте. В документе российские парламентарии выразили уверенность, что в защиту «Алеши» выступят все, для кого память о подвигах героев Великой Отечественной войны остается священной.

Также депутаты напомнили, что памятник возвели по инициативе жителей Болгарии. Свое имя монумент получил из-за красноармейца Алексея Скурлатова, который стал прообразом. Боец принимал участие в восстановлении телефонной связи между Софией и Пловдивом.

С инициативой переноса памятника «Алеше» из Пловдива в музей Софии выступили депутаты из фракции «Демократы за сильную Болгарию». Авторы идеи подчеркнули, что роль происходившие после Второй мировой войны события необходимо переосмыслить. Также парламентарии отметили, что пространство на холме Освободителей, где стоит памятник, можно сделать более привлекательным для жителей.