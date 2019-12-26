Госдума ответила на реакцию Киева о запуске поездов по Крымскому мосту

По информации «Царьграда», Туров считает действия Незалежной глупостью. По его словам, власти страны живут в параллельной реальности. Он обратил внимание на то, что Крым и Севастополь давно находятся в составе Российской Федерации.

«Весь этот цирк, который устраивают украинские власти, дискредитирует саму Украину. Нам не нужно никаких разрешений третьих стран, чтобы наш транспорт перемещался по нашим территориям. Мы понимаем, что подобные провокации будут продолжаться, пока украинская власть не поймет, что эти территории вошли в состав Российской Федерации», — заметил депутат.

Ранее член Совета Федерации и сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди предложила украинцам проехать в пассажирском поезде по Крымскому мосту.